A partir de demain, et jusqu'au jour de sa conférence, le constructeur japonais fera une annonce quotidienne. Le planning de ces révélations à même été révélé:: Annonce d'un nouveau jeu PSVR.: Révélation de la date de sortie d'un jeu Sony.: Annonce d'un nouveau jeu PS4.: Annonce d'un nouveau jeu PSVR.: Un jeu très attendu sera annoncé sur PSVR.Je ne sais pas si c'est pour couper l'herbe sous le pied à d'éventuels "leakers" ou si c'est pour faire monter la hype, mais cette démarche est bienvenue pour tous ceux qui, comme moi, n'en peuvent plus d'attendre cet E3.

Who likes this ?

posted the 06/05/2018 at 03:15 AM by cajp45