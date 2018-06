Voici une Information concernant le jeu Mega Man 11 sur Nintendo Switch :Deux mauvaises nouvelles pour les joueurs européens sur Nintendo Switch. Tout d'abord, contrairement au Japon et aux USA, qui auront une version physique, les européens devront se contenter de la version dématérialisée sur l'eShop.De plus, l'Amiibo annoncé il y a peu ne devrait probablement pas sortir chez nous le 02 octobre prochain, Capcom n'ayant pour le moment aucun plan de prévu pour une sortie en Europe...Source : https://nintendoeverything.com/mega-man-11-only-releasing-digitally-in-europe-no-announcement-on-new-amiibo/

Like

Who likes this ?

posted the 06/04/2018 at 09:01 PM by link49