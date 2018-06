Bon alors on a un Natsu qui s'est teint les cheveux en brun, l'heroine aux cheveux blond et aux boobs bien en avant, une nana aux cheveux bleues foncés, une ptite Erza dans le fond, le Musica/Gray qui sera blond, Plue et un simili Happy, un mec dark avec la coupe de Sieg Hart.Bon bah on est bien dans un manga de Mashima, plus de doute. L'ambiance semble un peu plus SF, ce qui est pas trop mal, en esperant que se soiut plus proche de Rave que de FT