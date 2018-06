Bonsoir,



j'ai une petite question, est ce possible de faire ceci :



acheter mes billets départ 14 Janvier, retour 10 avril (un peu moins de 3mois) (443€ air china)



Arrivé à Jakarta, je paye pour avoir mon VOA (visa on arrival) pour étendre mon visa d'un mois supplémentaire plus tard (on a un mois à la base), donc je pourrai rester 2mois



et enfin, avant la fin de mes deux mois, je pars à Kuala Lumpur par exemple, je reste une nuit puis je reviens en Indonésie le lendemain matin pour avoir 30jours de visa gratuit



Est ce possible ? je veux dire, est ce que ça ne va pas poser de problème d'acheter dès plusieurs mois à l'avance mes billets aller et RETOUR avec quasi 3mois d'intervalles alors que je peux uniquement rester 2mois maximum et donc sortir du territoire pour avoir mon troisième mois



Le mieux est d'acheter en plus le billet d'avion Indonésie -> Kuala Lumpur aller retour par exemple (pour le 12/13 Mars par ex) pour prouver que je vais sortir du territoire après 2mois ? Pas envie de me faire refouler à l'embarquement à Paris ....