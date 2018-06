Selon les propos rapportés par Le Monde,. Les joueurs trinquent, mais que l'on se rassure, Gros Ben a assuré ses arrières. "On a mis 500 000 pièces sur le marché mais avec beaucoup de distributeurs qui n’ont pas de droit de retour, donc on sait qu’on sera bénéficiaire", explique Alain Falc.Autre confidence sidérante à ce stade et pourtant relayée par l'article du Monde,, au terme des mises à jour dont le jeu devrait hériter dans les prochains mois.La moyenne de l'agrégateur Metacritic est un indicateur qu'Alain Falc surveille de près, son objectif étant d'améliorer lentement mais sûrement la qualité des jeux publiés par Bigben. Rugby 18 s'est mangé une note de 41 ? D'accord, mais les prochaines productions vont s'améliorer. Enfin, peut-être. "On essaie de monter en qualité sur plusieurs jeux. On espère que le prochain Rugby sera bon, qu’il atteindra. Si c’est le cas, ce sera gagné, et on pourra encore gagner 5 à 10 points sur le suivant. Sinon, malheureusement on arrêtera le rugby, on ne peut pas perdre sur tous les jeux", déclare au Monde le président de Bigben[...]