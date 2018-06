Divers

Ça y est c'est officiel, GitHub la plateforme de développement est rachetée par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars.



C'est un achat considérable, le site web faisant partie des plus visités au monde. C'est un outil incontournable pour les développeurs informatique de tout bord, indépendants ou travaillant pour les plus grandes compagnies.



La plateforme accueille plus de 80 millions de projets informatiques, quels qu'ils soient, logiciels, sites web, robotiques et bien d'autres.



En se portant acquéreur de la compagnie, Microsoft renforce sa stratégie auprès des développeurs en devenant la compagnie incontournable.



Reste que ce rachat peut faire les affaires du concurrent GitLab, vers lequel certains développeurs voudront se tourner pour garder une certaine indépendance de l'hégémonie de Microsoft.