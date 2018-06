Ça y'est!!Bonus de précommandes:Le jeu.* Une cover spéciale pour la boite du jeu* Des missions bonus pour le solo* une tenue ainsi que des accessoires ,* un cheval noir, *Des boosts de gameplay.* Des réductions sur les articles ingame ainsi que 3 armes gratuites dans les différentes armureries du jeu.* Tout le contenu de la Special edition.* Un steelbook exclusif plus des add-ons pour le online comme des tenues, des boosts d'exp , un cheval et des armes.L'édition Collector: (Disponible en quantités limitées)A noter que les préco déma donne des GTA$ utilisable à l'instant pour Gta Online suivant l'édition:Red Dead Redemption 2: Standard Edition Digital Pre-Order: Get GTA$500,000Red Dead Redemption 2: Special Edition Digital Pre-Order: Get GTA$1,000,000Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition Digital Pre-Order: Get GTA$2,000,000