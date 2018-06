Caractéristiques techniques de la bete :

C'est par le biais du, qu'Asus annonce qu'il va sortir undans les mois à venir. Un smartphone dédié au gaming mobile et qui mise tout sur ses performances, comme le montre si bien sa fiche technique.8 cores speed-binned 2.96GHz Qualcomm Snapdragon 845Qualcomm Adreno 630Panneau OLED de 6 pouces, 18: 9 (2160 x 1080p) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hzet un temps de réponse de 1ms, inclut le support HDR et une couverturede gamme de couleurs DCI-P3 de 108,6%158.8mm x 76.2mm x 8.6mm200gAndroid 8.1 Oreo4 000 mAh8 Go de RAM LPDDR4128 Go ou 512 Go802.11ad Wi-Fi et Bluetooth 5OuiDeux haut-parleurs stéréo frontaux, DAC 24 bits / 192 kHz, Casque DTS X son surround virtuel7.1 canaux, Prise en charge d'AptXLedevrait être commercialisé en France à la rentrée avec possibilité d'acheter le pack d'accessoires complet.