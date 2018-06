Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Il faudra 3 heures pour recharger complètement la Poke Ball Plus. A titre de comparaison, un Joy-Con tenant 20 heures chargé complètement avec une capacité de 525 maH, la Poke Ball Plus devrait donc durer au moins 8 heures avec sa capacité de 220 maH. Pour rappel, la Poke Ball Plus sortir en même temps que les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli, soit le 16 novembre prochain, au prix de 54,99 euros...Source : https://nintendosoup.com/poke-ball-plus-apparently-needs-3-hours-to-charge-battery-life-unknown/