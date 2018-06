- il y aura deux personnages principaux : Alexios et Kassandra

- ils sont frères et sœurs et tous deux descendants de Leonidas 1er

- le jeu nous invitera à choisir entre les deux personnages au début de l'aventure (chacun possédant sa propre histoire)

- il sera impossible de switcher entre les deux personnages au cours du jeu, le choix sera définitif et il vous faudra recommencer une nouvelle partie pour connaitre l'histoire du second héro

- si vous choisissez Alexios, Kassandra sera l'antagoniste du jeu, et vice versa, si vous choisissez Kassandra, c'est Alexios qui sera le grand méchant

- Alexios a de longs cheveux bruns et est blanc de peau. Il est plutôt beau garçon.

- Kassandra est brune avec une natte

- l'introduction du jeu nous met dans la peau de Leonidas 1er en pleine Guerre des Thermopyles (la fameuse guerre où il est tuer d'ailleurs)

- le jeu débute en Céphalonie

- il se déroule bien avant Origins, environ 400 ans plus tôt, pendant le conflit entre Spartiates et Athéniens

- le premier point de synchronisation est situé sur une immense statue de Zeus

- la map est légèrement plus grande que celle de Origins

- il n'y aura pas de lame secrète mais on aura un bout de la lance de Léonidas qui servira de poignard pour assassiner

- ce bout de lance serait en fait un fragment d'Eden et il nous proposerait de revivre certaines mémoires de Léonidas au cours du jeu

- aigle de compagnie de retour, il s'appelle Ikarus

- l'aigle possédera la vision d'aigle

- Junon serait de retour dans cet épisode et le jeu entier serait d'ailleurs très centré sur la Première Civilisation

- absence totale du conflit assassins/templiers (du moins pas dans le passé)

- il y aura des scènes dans le présent avec Layla et William Miles à Londres

- Layla devrait explorer un tombeau lors d'une séquénce

- notre héros aura son propre bateau : l'Aetos. Il sera entièrement customisable et pourra également être amélioré

- même système de combat que dans Origins mais avec quelques petites nouveaux comme le fait de pouvoir choisir le finish d'une attaque ou bien de pouvoir ajouter soi-même les attributs à nos armes

- nous pourrons répondre aux PNJ via des options de dialogues

- il y aura également des choix à faire tout au long de l'aventure. Ces choix auront un impact dans l'histoire et il semblerait qu'il y ait plusieurs fins

- les combats navals sont de retours

- les Perses seront présents dans le jeu

- il y aura des Pirates

- il sera impossible de descendre du bateau quand vous serez en pleine mer

- pas d'abordages possibles

- nous aurons des quêtes nous demandant d'aller tuer des créatures mythiques comme le Cyclope, le Lion de Némée, le Minotaure etc

- le cyclope est très très grand

- il y aura le même système de progression que dans Origins (barre d'xp, niveaux)

- il faudra impérativement avoir le niveau requis pour mener à bien certaines missions

- il n'y aura ni Templiers, ni Ordre des Anciens mais ceux qu'on appelles les Cultistes

- il y a énormément de Cultistes dans le jeu

- chaque Cultiste contrôle un territoire et il faudra enquêter sur chacun afin de trouver leurs identités

- le système de Cultiste/territoire est retranscrit sur la map un peu de la même manière que dans Ghost Recon Wildlands

- il y aura des gladiateurs avec des animaux domestiqués

- on pourra participer aux Jeux Olympiques (on sera d'ailleurs le représentant de Sparte au cours de l'histoire)

- le fameux coup de pied de Leonidas que l'on voit dans le teaser est une compétence/un finish

- nous aurons une mission avec le très célèbre Socrate. Le philosophe est d'ailleurs très drôle

- Herodote et Aristote seront aussi présents dans le jeu

- il y aura des connexions avec ACO

- système "d'étoiles" à la GTA qui sont représentés par des casques de spartiates. Plus vous foutez le bordel en ville (en tuant des gardes etc) plus vous serez recherchez par des soldats lourdement armés et très résistants (similaires aux phylakes dans Origins)

- la cité sous marine de l'Atlantide sera dans le jeu ! Elle devrait être retirée du jeu final pour être proposé plus tard en DLC

Voici un récap des leaks sur le prochain Assassin's Creed. Evidemment cette liste contient plein de spoilers donc quittez cet article si vous souhaitez garder la surprise :