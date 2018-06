a quelques semaines de la sortie !!!!!!!!!!!Bon je sais que les développeurs ont un peu tendance a nous prendre pour des cons n' est pas EA, mais la on a atteint un nouveau Record .Je sais que Xenoblade Chronicles II a des problèmes de fluidité dues a sa sortie trop rapide , et que Kingdom Come Redemption a des bugs a foison , mais ces 2 jeux la ont des qualités qui compensent ( en partie du moins ) leurs problèmes techniques , et XC 2 a l' excuse d' avoir eu la moitié de son équipe " emprunté pour BOTW " , et Kingdom restait un jeu Indé , ce qui n' est pas du tout le cas de Tennis World Tour qui n' était qu' as 20 % de développeur , a un Mois de la Sortie ! C' est même pas le niveau d' une AlphaLe fondateur a Big Ben Alan Fact a répondu que la sortie n' as été repoussé pour éviter de " perdre le bénéfice des campagnes marketing déjà engagées " et de trop s'éloigner de la période de Roland-Garros, qui se terminera le 10 juin . --------------- " facepalm " .On nous promet l' édition pour 2020-2021 , bravo , juste bravo ^^, et le pire dans tout ça c'est que le jeu seras forcement bénéficiaire vue que : " Dans tous les cas, sur le plan financier, Tennis World Tour devrait atteindre les objectifs fixés : "on a mis 500 000 pièces sur le marché mais avec beaucoup de distributeurs qui n’ont pas de droit de retour, donc on sait qu’on sera bénéficiaire ".Alan Fact tu es Un Escroc ! ...... Si vous êtes pas fait avoir , n' achetez surtout pas ce jeu !