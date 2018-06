Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Il semblerait que Nintendo profite de l'E3 2018 pour dévoiler le prochain Pikmin. Reste à savoir s'il s'agira d'un opus canonique, donc de Pikmin 4, ou d'un nouveau spin-off, à la manière de Hey! Pikmin, et surtout, si le jeu sortira sur 3DS ou sur Nintendo Switch...Source : https://nintendosoup.com/pokemon-lets-go-leaker-teases-pikmin-announcement-at-e3/

posted the 06/04/2018 at 12:58 PM by link49