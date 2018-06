On a appris en avril dernier que Shuntaro Furukawa devenait le nouveau président de Nintendo, succédant à Tatsumi Kimishima. Un certain nombre de changements au sein de Nintendo avaient été énoncé, dont le départ du président de Nintendo of Europe Satoru Shibata à un nouveau poste au Japon. Ce dernier a ainsi rejoint la caste des directeurs de Nintendo avec Shigeru Miyamoto, Shinya Takahashi, Shuntaro Furukawa and Ko Shiota.Aujourd'hui on apprend qu'il est également devenu le directeur extérieur de Pokémon Company. Son rôle est de veiller au bonne relation entre la maison mère Nintendo et la filiale Pokémon Company et assurer les bons échanges...... Un rôle de liaison tenu à l'époque par Shuntaro Furukawa, l'actuel nouveau président de Nintendo.Et d'ailleurs il est toujours inconnu l'information sur la personne qui remplacera Shibata à la tête de Nintendo of Europe. Si ça sera un japonais ou si un européen fera la percé (à l'image de Nintendo of America et Reggie Fils Aimée).