Je l'avais fait il y a des années sur PS3, et je viens de le reprendre a presque trois fois rien sur PS4 il y a quelques jours (collection oblige) et franchement il est super, il est largement mieux que sa suite (Revelations 2).Le level design du Queen Zenobia (le navire) est vraiment stylé et bien foutu, Jill la bomba badass, les différents binômes sont géniaux aussi, l'intrigue est pas mal (malgré que c'est un gros plagiat de la théorie du complot du 11 septembre), le rythme est maitriser, les combats de boss sont plaisants (surtout le boss de fin), le mode commando de la drogue dure quoi et le jeu est juste méga super beau pour un jeu de base sur 3DS (surement le plus beau jeu console portable).Franchement pas mal du tout ce RE.