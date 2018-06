Alors que le premier fut un gros succés, il semble que le second n'ait pas eu le droit au meme destin puisque le jeu fermera deja ses portes aux US le 3 Septembre.Le jeu semble avoir été confrontée à des difficultés inattendues et Mistalwalker n'a pas eu le choix que de mettre fin au service.Il serait ptete temps de revenir sur consoles Mr Sakaguchi

posted the 06/04/2018 at 10:40 AM by guiguif