Bonjour à tous,Depuis maintenant 4-5 ans, il m'arrive de jeter un oeil régulièrement aux cotations boursières pour tout un tas de raison. Au-delà de ce qu'on peut penser de la cotation en bourse (qui va très certainement à l'encontre de ce qu'est le jeu-vidéo), j'ai remarqué quelque chose qui m'interroge depuis.La cotation en bourse de Nintendo, c'est un peu le Grand 8 : de(Cf. Effet Pokémon Go) qui précédent de fortes baisses (suite à plusieurs E3, ou dans le cas ci-dessous, sans raison), et vice-versa,ou. Un petit exemple aujourd'hui :L'annonce des 2 versions de Pokémon Switch ainsi que du RPG en 2019 il y a 5 jours a dopé d'environ 3-4% le cours, avant les chutes précédemment citées.Sony par exemple ne connait pas ce genre de fluctuations boursières :Merci !

posted the 06/04/2018 at 08:01 AM by rocan