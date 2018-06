Bonjour à tous,



J'ai eu il y a peu, une Xbox One X. Je possède la télé mentionnée ci-dessus.

Je me suis acheté le Star Wars épisode VIII dessus et je trouve.



Il me semble que l'ensemble de mes réglages soit bien effectué (la console reconnait la 4K, le HDR etc... mon format HDMI est sur amélioré), bref, je pense -sauf erreur de ma part- que mes réglages sont corrects.



Par ailleurs, lorsque je met le Blu Ray 4K, il affiche bien "Vidéo HDR" dans mon format d'image télé.



Cependant, je trouve l'image relativement sombre et les contraste des couleurs pas si "pétant" que cela.



S'il y a des membres qui possèdent cette télé (ou une Sony approchante), y a t'il des réglages particuliers à faire pour que les lumières soient vraiment lumineuses et pour que j'ai tout simplement l'impression d'être en HDR?



Je sais que Star Wars VIII est un film plutôt sombre mais quand même.



Merci d'avance.