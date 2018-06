Traduction de l'article de Gearnuke:En 2018 Microsoft ne semble pas se concentrer sur les jeux solo, jusque la le constructeur ayant sorti 2 exclusivités majeures: Sea of Thieves et State of Decay 2, 2 jeux qui se concentrent essentiellement sur des expériences multijoueurs.Lors d'une interview accordée au site MCV, le responsable de Microsoft Studios Matt Booty a déclaré sa vision sur les jeux first party et comment Microsoft voit les tendances actuelles du marché:Les commentaires faits par Matt Booty semblent faire écho avec la préoccupation croissante parmi certains fans de Xbox qui veulent voir plus de jeux solo narratifs. Sony et Nintendo sont les deux bien connus pour leur production first party de ce genre de jeux tandis que Microsoft semble plus se soucier du potentiel de leurs produits dans l'avenir. Ceci ne signifie pas qu'ils arrêteront de faire des jeux solo, cependant à l'heure actuelle il est difficile de les voir sortir des prochains jeux dénués de toute interactivité multijoueur.Rappelons qu'en mai 2017, Phil Spencer avait déja à l'époque évoquer le fait que les jeux solo tels qu'Horizon et Zelda auraient perdu de leur impact selon lui, et qu'il était risqué financièrement de se lancer dans la production de ce genre de jeux, tout en soulignant l'attractivité des jeux services.