Salut tlm!Alors voila , jme revois des film 80/2000 et je kiffe beaucoup plus y'a quelque chose de différent j'aimerais bien en découvrir ou redécouvrir(j'en ai oublié plein)Voila cque j'ai vus pour vous donnez une idéeBatman 4 et Robin (1997)Big (1988 )Danse avec les loups (1990)Les Harry potterLes Star WarsJumanji (1996)Le Cercle des poetes disparus (1989)Maman j'ai rate l'avion (1990)Les retour vers le futurSixieme Sens (1999)Les Sos FantomesLes spider-man avec MaguireStand by Me (1986)The Bodyguard (1992)Et bien sur tout les films de Michael