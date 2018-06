Mon Bordel Perso

Comme vous le savez déja, ce sont des utilisateurs de Reddit et 4Chan qui ont déterré la version de Pokémon Or présentée au Nintendo Spaceworld en 1997.Comme dans chaque version Pokémon, on retrouve des pré-évolutions, des évolutions mais aussi et surtout des Pokémon jamais vus auparavant.Un artiste du nom de Tơm̵͡y̷case a twitté des artworks des pokémons inédits à la version béta ! Je vous laisse admirer le travail.Il faut avouer que l'évolution de Canarticho est classe !