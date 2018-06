Malgré un trio de jeux forts ayant été lancés la semaine dernière,n'a pas été menacé dans les charts mensuels, et a réussi à garder sa première place pour ce mois de mai. Le chiffre d'affaires den'a baissé que ded'un mois sur l'autre, une baisse très saine.est rentré dans les charts à la quatrième place. Les ventes du premier mois du titre ont augmenté depar rapport au lancement de la version Wii U en 2014. Plus basa débuté à la 20e place, avec des ventes en baisse depar rapport au jeu original sur Wii U(qui était entré dans les charts mensuels à la 17e place en 2014).Entreet les meilleures ventes habituelles commeet, la part de marché de la Switch a augmenté de mois en mois, atteignanten unités, contreen avril. En termes de valeur, le Switch représentaitdu marché en mai (contreen avril),dépassant laet ses. Donc, malgré les ventes moindre en unités, la Switch a fait plus debénéfice que laau détail, bien qu' il faut l'admettre, les jeuxont tendance à être plus chers.Cependant,est resté le premier éditeur en mai,étant très proche de la deuxième place.Pendant ce temps, une autre exclusivité PS4,, entre à la cinquième place alors qu'il n'était sur les étagères que depuis deux jours lorsquea clôturé son rapport le 26 mai. Et la sixième placeest poursur, sorti le 22 mai.Lego Marvel Super Heroes 2 de Warner Bros était de retour dans le Top Ten en mai, avec des ventes en hausse de 58 %, probablement stimulées par la sortie d'Avengers Infinity War au cinéma le 26 avril.Dark Souls Remastered sorti sur PS4 et Xbox One le 25 mai clôt ce top 10. Les ventes ont baissé depar rapport aux ventes du premier mois de 2016 de Dark Souls III. Les ventes de lancement de l'édition remasterisée auraientprobablement été un peu plus saines si la version Switch n'avait pas été retardée, il sera doncintéressant de voir combien fera l'édition Switch lorsqu'elle sortira cet été.La dernière entrée dans les charts de mai était Deep Silver's Conan Exiles, qui a débuté à la 40ème place.Place aupour la période du(données fournies par Gfk/Ukie) :