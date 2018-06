Hello les gamers et gameuses,Le rétro est de retour et on va parler de la compilation qui vient de sortir la Sega Megadrive Classics sur PS4, Xbox One et PC.Bon cette compilation Megadrive était attendue et que nous réserve-t-elle ? des surprises ? Des grosses déceptions ou rien de nouveau ?Voici mon avis et ma présentation de celle-ci en 6 minutes, je vous parle de tout ce qu'elle comporte et il y a vraiment du bon malgré quelques déceptions sur le manque de certains jeux.