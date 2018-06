Voici une Information autour, entre autres, du jeu Detroit : Become Human :State of Decay 2 est le jeu le moins bien noté le mois dernier.Conan’s Exile le suit de près ceci dit.La troisième version d’Hyrule Warriors s’en sort assez bien.L’exclusivité Ps4 frôle les 80/100.Le dernier Shin Megami Tensei sur 3DS franchit lui cette barre.Deux jeux ex-aequo en mai : La version Remastered de Dark Souls.Et le portage WiiU sur Nintendo Switch du jeu Donkey Kong Country : Tropical Freeze…Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/detroit-become-human

posted the 06/03/2018 at 04:24 PM by link49