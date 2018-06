Salut tout le monde,Je prends pas mal de risques avec cet article, donc si jamais les développeurs, les constructeurs ou autre décide de changer leur plan, malheureusement, je n'y pourrais rien...Ensuite, je tiens à préciser que je tiens mes infos d'une source extrêmement sûre. Elle a déjà leaké des infos importantes sur 4chan, et n'a pas envie d'avoir trop d'emmerdes. Je prends donc le relais pour vous donner tout ça.Première chose, assez fou, à l'E3, il vas y avoir des CONFERENCES. Oui, oui. D'après ma source, UBISOFT, ELECTRONIC ARTS ou encore BETHESDA devrait faire des présentations.Deuxième chose et c'est encore plus dingue, on va pouvoir voir... Des jeux vidéo !Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, il prends des risques, "mer il é fou" rédigeront certains. Mais j'aime vivre dangereusement. A bientôt.