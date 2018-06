Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Junichi Masuda s’est entretenu avec Eurogamer. Il précise que les deux versions, comme dans les autres opus, auront bien des Pokemon exclusifs. Il lui a également été demandé si plus tard, il y aura deux Saga en parallèle, une classique, comme Pokemon Moon/Sun, et une basée sur pokemon GO, comme Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli. Selon lui, si les ventes de Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sont importantes et que de nombreux joueurs y jouent, c’est en effet une possibilité. Pour rappel, les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sortiront le 16 novembre prochain…Source : https://www.eurogamer.net/articles/2018-06-03-pokemon-boss-junichi-masuda-on-keeping-hardcore-players-happy-borrowing-from-pokemon-go-and-lets-gos-story