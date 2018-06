La série épisodique est écrite et réalisée par Tyson Hesse et s'appuie sur des éléments de l'univers de Sonic Mania . Ce dernier est notamment connu pour avoir créé l'animation d'ouverture de Sonic Mania , ayant actuellement à son actif plus de 15 millions de vues sur YouTube !

Who likes this ?

posted the 06/03/2018 at 10:47 AM by gunstarred