Exclusivités PS4

L'évenement Playstation in Concert a eu lieu cette semaine. Le Royal Philharmonic Orchestra de Londres ont joué sur scène les musiques de nombreuses licences historiques liées à Playstation.



Le programme :





CRASH BANDICOOT, WARHAWK, RESIDENT EVIL, MEDIEVIL, ARC THE LAD, ICO, DARK CLOUD, flOw, LITTLEBIGPLANET, ECHOCHROME, SHADOW OF THE COLOSSUS, MOSS, KILLZONE 2, WONDERBOOK, JOURNEY, THE LAST OF US, BLOODBORNE, HORIZON ZERO DAWN, EVERYBODY'S GONE TO THE RAPTURE, THE ORDER 1886, BLOOD AND TRUTH, GOD OF WAR, THE LAST GUARDIAN, UNCHARTED











































