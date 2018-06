Voici une Rumeur concernant le jeu Super Smash Bros. à paraitre sur Nintendo Switch :Selon Emily Rogers, le roster du jeu sera incroyablement impressionnant. Elle ajoute que les combattants ajoutés nous feront même bondir de notre chaise, c'est dire. Enfin, toujours selon elle, le but de Nintendo est de proposer avec ce titre le jeu Smash Bros. ultime, rien que ça. Pour rappel, le jeu sortira cette année et sera jouable lors de l'E3 2018...Source : https://www.true-gaming.net/home/370637/

Who likes this ?

posted the 06/03/2018 at 06:25 AM by link49