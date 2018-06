On peut se demander à quoi aura servi cette censure quand les scènes coupées se retrouvent diffusées un peu partout :

- Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, c'est quoi cette bouteille de laaait ? Papa, comment on fait les bébés ? - Eh bien ! c'est tout nouveau, c'est une vidéo des scènes censurées d'Agony...

C'est le premier samedi du mois... ATTENTION, VIDÉO INTERDITE AUX MOINS DE 18 ANS Les développeurs de Madmind Studio ont diffusé une vidéo du jeu Agony qui rassemble les scènes retirées car jugées trop hardcores par les organismes de classification. Dans un premier temps il était question de proposer un patch "Adult Only" sur PC pour que les joueurs aient accès aux scènes censurées mais les développeurs ont reçu l'ordre de ne pas le faire pour des raisons légales. Ils ont donc opté pour cette autre solution. Voici ce que contient cette vidéo : 1. Meurtre d'un enfant en tant que démon 2. Simulation de la physique des fesses 3. Le viol d'un Succube (le terme viol mériterait des guillemets mais c'est un détail) 4. Vérification de la santé d'un foetus 5. La naissance d'Onoskelis

Like

Who likes this ?

posted the 06/02/2018 at 11:19 PM by cb