Voici une Information autour du jeu Deep Down :Le jeu a été annoncé en même temps que la Ps4, mais depuis le mois de février 2015, plus aucune nouvelle. Capcom vient de re-protéger la marque. Comme il s'agit de la deuxième extension depuis l'enregistrement de la nouvelle marque, l'éditeur a encore deux ans pour sortir le jeu avant de perdre le nom une fois de plus, c'est-à-dire jusqu'au 20 juin 2020. Vu que l’E3 2018 débutera en fin de semaine prochaine, il se peut que Capcom le remette de nouveau sur le devant de la scène…Source : https://www.dualshockers.com/deep-down-trademark-extended-again/