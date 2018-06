Masahiro Itō de retour chez Konami, après le four de Nightcry sur PC.Son dernier jeu Konami était MGS4.Il a également été le directeur artistique de Silent Hill 2 et 3.A son retour chez konami il a bossé sur le design des créatures de Metal Gear Survive:Murata qui a bossé sur quasi tous les MGS depuis le 2 et père de ZoE2 est absent de Metal Gear Survive.Les rumeurs qui disaient qu'il avait rejoint Kojima, sont vrai? Je commence à y croire.Le directeur de Silent Hill 3 (Kazuhide Nakazawa) a également bossé sur Metal Gear Survive: