J'ai adoré la démo de Miitopia et je pense sincèrement me procurer la version complète.Je veux dire, les premier villageois comptent parmi eux :-Donkey Kong sous forme de Mii-Wario sous forme de Mii-Iron Man-VégétaLes compagnons qui me sont proposés sont LA MORT et Pikachu, excellentLe jeu fonctionne comme un free to play qui se joue tout seul. On clique et on avance et on recommence. Mais quand on pense aux possibilités multijoueur, on se dit qu'on est bien plus proche d'un Dragon Quest 9 avec les combats RPG classique.Les affrontements sont dynamiques, les personnalités et les affinités entre Mii sont trop drôles. Les monstres sont ridicules.Il y a quand même eu des moments bien tendus où je me suis dit que j'avais bien fait de pas mettre le combat automatique.J'adore le côté random de ce jeu. Je ne regrette qu'une chose, c'est que Miitomo ait fermé récemment car j'adorais cette app sur iOS à laquelle je jouait en allemand.Vous aussi, avez-vous déjà joué à un jeu qui est objectivement de la merde, ou du moins c'est ce que vous croyiez, alors qu'en fait c'est un titre génial et fendard ?