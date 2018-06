Sur son site web, l'entreprise nous apprend aujourd'hui que les serveurs dédiés au FPS trouveront une autre fonction le 3 septembre 2018. Cela signifie que la version gratuite sur PC deviendra indisponible, tandis que les joueurs qui ont acheté le titre pourront toujours en profiter, mais uniquement avec un matchmaking en peer-to-peer et sans parties classées ni boutique. La nouvelle fait suite à un lancement qui fit l'effet d'un pétard mouillé, et malgré une initiative free-to-play qui a redonné un peu de pouls au jeu, son abandon a débuté dès 2016 avec la fin des mises à jour. L'arrêt prochain du maintien artificiel sonne la dernière heure d'Evolve, dont la version gratuite attire moins de 500 joueurs selon les données de Steam Charts.

Like

Who likes this ?

posted the 06/02/2018 at 02:59 PM by gat