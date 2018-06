Salut les filles!Je viens à vous pour me faire un peu aider dans ce bordel qu'est le monde du smartphone...Sans déconné y en a trop je ne sais pas où regarder ou quoi prendre bref c'est la merde!J'ai réussi à tenir 10ans sans smartphone mais là mon vieux tel me casse les couilles et avec le prix des forfaits 4G en chute libre je me suis dit que c'était le moment.Donc j'ai pas envie de mettre plus de 200 balles!Donc tel entré ou milieu de gamme ça me suffira (pour le moment)J'étais parti sur du Honor 7X que j'ai vu à moins de 200€ il vaut quoi? la marque vaut quoi? Quels sont les meilleurs portable autour de ce prix?!Samsung, Huawai etcMerci d'avance.