Ceci est une image de fallout 4 prise par mes soins,il serais donc possible de sortir du vault 76.j'avais peur que le jeu ne se déroule que dans un vault,j’espère que les mods seront toujours de la partie sinon un fallout sans pouvoir le modder c'est plus un fallout.si le jeu ce veux du style, Ark, rust ou Dayz cela ne me dérange pas si c'est bien fait, je penses pas a du multi mais plutôt de la coop et le système de crafting me plaisais bien dans le 4