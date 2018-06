L’occasion pour moi de faire un point sur tout ces jeux qui vont marquer mes prochaines années

Et vous, quels sont les jeux qui feront pour vous cet E3?

(PS4) : Le jeu le plus intrigant de la génération, Kojima veut innover, briser les barrières vidéoludiques, et comme toujours offrir une oeuvre émotionnelle sans pareil.(PS4) : Le “Best Game of the Generation” a une suite. On signe où?(PS4, XBOX One, PC) : L’arlésienne, le jeu de toutes les promesses, le jeu qui fait autant rêver qu’il inquiète(PS4) : Un jeu comme seul Sony sait en faire, un jeu qui impressionne par sa beauté, sa simplicité et son émotion. On attend du gameplay !(PS4, XBOX One, PC) : Le jeu qui sera la renaissance de Bioware ou signera définitivement sa déchéance. Les paris sont lancés.(PS4) : On a tous le souvenir d’un jeu à licence qu’on chérit, que ce soit Aladdin sur Megadrive, Goldeneye sur N64, King Kong sur Xbox ou Arkham Asylum sur PS4. On connait tous le potentiel d’un jeu à licence de grande qualité, et Sony semble à nouveau le connaître aussi. Une initiative trop rare chez les constructeurs mais pourquoi pas le début d’une nouvelle mode que Microsoft et Nintendo suivront.(PS4, XBOX One, PC) : Pour les mêmes raison que citer pour Spider-Man et parce que mine de rien Square-Enix (EIDOS) sont quand même à l’origine de Batman Arkham Asylum!(Switch) : 1 an après une annonce avec un simple logo , il est temps d’en savoir plus sur ce jeu. Nintendo n’a pas produit d’FPS ou de jeux taillés pour le public occidental depuis très longtemps, en seront-ils encore capable?(PS4) : Le jeu qui doucement créé sa petite hype grâce à son gameplay et sa réalisation solide.(PS4, XBOX One, PC) : Capcom nous refera-t-il le coup de génie de RE: Rebirth?(XBOX One, PC) : Suite que j’attends depuis 20 ans et devenue inespérée, Microsoft se sort enfin la tête des fesses avec Rare et leur licences et sont prêts à renfiler les gants. Malgré la rumeur que le jeu est un TPS, Perfect Dark est Perfect Dark. I’m in.(XBOX One, PC) : Parce que sinon on aurait jamais l’occasion de découper des aliens avec une tronçonneuse(PS4, XBOX One, PC) : Rocksteady + Super héros =(XBOX One, PC): Les rumeurs sont de plus en plus nombreuses, peu de chance de voir du gameplay, mais de forte chances que le jeu soit annoncé. Le grand retour de FABLE semble tout proche.(plateforme inconnue): Une de mes licences préférées, aussi folle que décalés, à jamais synonyme de la grande époque de la Dreamcast. Les rumeurs sur son retour seront-elles vrai?