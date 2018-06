- Le héros masculin s'appellera Alexios et l'héroine Kassandra

- Ils sont frères/soeurs et sont les fils de Leonidas

- Il faudra choisir entre l'un des deux au début de l'aventure, celui qui n'est pas choisi deviendra l'antagoniste

- Créatures mythologiques a tuer via des quêtes spéciales : cyclopes, lions de Némée, minotaure

- Retour de l'aigle. Son nom : Ikarus

- Retour du bateau comme dans Black Flag. Son nom : Aetos

- Choix à faire pendant l'histoire, plusieurs fins possibles selon nos choix

- Beaucoup de rapport à CQELA



+ d'infos dans la vidéo