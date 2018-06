Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Hier, une personne annonçait quelques jeux ci-dessus seraient présents à l'E3, avec notamment Dragon Ball FighterZ et Fortnite prévus sur Nintendo Switch, dont ce dernier a été enregistré par l'organisme de classification coréen et cette rumeur s'avère exacte d'après Destructoid. Aujourd'hui, il récidive avec deux autres listes :STEEP devrait avoir une date de sortie sur cette console et Fire Emblem sur Nintendo Switch aurait donc pour titre Fire Emblem Reawakening, entre autres...Source : https://twitter.com/viknik312312/status/1002710973063589889

posted the 06/02/2018 at 11:04 AM by link49