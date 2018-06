Oyo braves gens ! A l'heure ou les leaks de l'E3 fussent, un jeu que j'espére apparaitre dans les jeux fuités ne se montre pas ... et ce jeu c'est Mario Smash Football !L'aspect des joycons est parfait pour jouer à ce jeu, surtout à deux ! Et sur petit écran, je pense que c'est plus fun que sur FIFA.Le jeu aurait du sortir avant la coupe du monde, pour profiter de l'engouement. Mais bon, si il est annoncé à l'E3 ca serait cool !

Who likes this ?

posted the 06/02/2018 at 09:51 AM by zekura