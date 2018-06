Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Le 10 mai, Gamestop avait listé 16 jeux Nintendo Switch non dévoilés. Entre temps, certains ont été officialisés, comme Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli. Cependnt, il reste encore dix jeux à dévoiler, et ils le seront surement à l'E3 2018. A noter que trois jeux Ps4/Xbox One sont aussi listés, mais vu leurs prix, $59.99, $79.99 et $99.99, il est fort probable qu'il s'agisse d'un même jeu, et ses trois éditions : standard, limitée et collector. Certains pensent qu'il s'agit en fait simplement du jeu Assassin's Creed Odyssey...Source : https://www.resetera.com/threads/10-nintendo-switch-and-3-ps4-xb1-skus-leaked-by-gamestop.46324/