Let's Play

Question totalement conne :Comment on fait pour précommander Mario Tennis Aces sans être membre Amazon Prime ?! C'est moi qui suis débile où on ne peut juste pas ? Quand je clique sur "non merci m'abonner plus tard", ça me fait revenir à la page du produit...La page de précommande de Mario Tennis Aces : https://www.amazon.fr/gp/product/B07BC51XJL/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&colid=&coliid=&smid=&linkCode=ll1&tag=otk-21&linkId=d76df3718ee68d11b4fc21ae87b857ac Bon pour ceux qui me disent "bouh vilain Amazon" :1) J'habite en Martinique, où le jeu est vendu à 80€ en boîte 1 semaine après sa sortie,2) Fnac.fr facture 15€50 de frais de port (lol) pour les DOM (c'est 8€50 chez Amazon, ça reste cher, c'est la taxe soleil),3) Je serais à Los Angeles, mais que jusqu'au 16 juin... Je ne pourrais pas l'acheter sur place,4) Bah non, je ne serais pas non plus en France pour y acheter le jeu à Micromania :/ !Enfin voilà, si vous avez la solution... Dites moi. Au pire je le prendrais en demat' mais bon :/ !