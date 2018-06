Retournez à Kanto pour redécouvrir un classique de la série Pokémon sous un tout nouveau jour avec Pokémon : Let's Go, Pikachu et Pokémon : Let's Go, Évoli ! Ces deux opus ont été créés par GAME FREAK, le studio de développement responsable de la série principale de jeux de rôle Pokémon. Pokémon : Let's Go, Pikachu et Pokémon : Let's Go, Évoli proposent un nouveau style de capture de Pokémon amusant et à la portée de tous.



Pokémon : Let's Go, Pikachu et Pokémon : Let's Go, Évoli s'inspirent de Pokémon Version Jaune : Édition Spéciale Pikachu, sorti à l’origine au Japon en 1998. Ces nouvelles versions ont été réimaginées afin d'exploiter au mieux les capacités uniques de la Nintendo Switch. Les jeux reprennent également le système intuitif de capture de Pokémon de Pokémon GO.

Je cite le site officiel français :"redécouvrir un classique de la série Pokémon" = Remake, remaster ou portage."s'inspirent de" = Reboot."réimaginées" = Reboot.Rappelons que :- Un remake, c'est le jeu qui a été redéveloppé de A à Z en reprenant tout ce qu'il y avait dans le jeu d'origine (chara-design retouchés, graphismes refait, musiques remixées, gameplay amélioré). Par exemple le cas d'anciens jeux 2D ou 3D refaits avec de nouveaux moteurs d'aujourd'hui.- Un remaster, c'est le jeu d'origine qui a été simplement adapté avec une nouvelle résolution. Par exemple le cas de jeux qui sont simplement adapté en "haute définition" ou encore en "4K" alors qu'ils ne l'étaient pas de base.- Un reboot, c'est un nouveau jeu inspiré d'un ancien jeu, qui garde le principale (histoire, personnages, gameplay) mais qui les recomposés en quelque chose de différent et nouveau. Une série qui voir un ou des "reboot" c'est souvent le cas le où on veut couper avec ce qui précèdes pour créer une nouvelle série de jeux.- Je rajoute qu'un portage, bah c'est un portage : le jeu est identique ou quasi-identique à sa version d'origine, avec parfois des changement mineurs mais rien qui ne change l'expérience de base.Alors avec ces définitions, ici avec Pokémon Let's Go avons-nous affaire à un remake, un remaster ou un reboot ?Vous êtes un certain nombres à parler de "remake" à cause de Pokémon Version Jaune sur Game Boy. Alors je sais que c'est pour beaucoup d'entre vous une manière de parler, mais vous avez faux aussi bien premier que second degré.Que ce soit un remake, un portage, un remaster, il y a un toujours intérêt spécifique derrière. Qu'il soit commercial, technologique, artistique ou simplement parce que les gens réclament d'avoir tel ou tel jeu à nouveau, il y a une raison réelle d'avoir ces jeux. Et c'est ce que je vais vous expliquer sur ce point.Durant la conférence, Game Freak et plus particulièrement Junishi Masuda a expliqué que Pokémon Let's Go est un jeu Pokémon traditionnel dans ses bases conçu pour plaire à un large public, notamment le public de Pokémon Go, et pour cela ils ont décidé de s'inspirer de Pokémon Version Jaune comme base.Mélanger Pokémon 1G et Pokémon Go, c'est très simple : vous prenez Kanto, vous prenez les 151 premiers Pokémon, vous prenez une histoire simple à développer, vous prenez un gameplay simple et addictif, et vous avez Pokémon Let's Go. Le "large public" est bien évidement plus enclin à se lancer dans ce genre de jeu qu'un RPG classique avec plusieurs centaines de créatures à attraper avec le gameplay de base.En gros, Pokémon Let's Go est tout simplement un mixte entre la série principale et Pokémon Go, combinant ainsi leur gameplay dont l'intérêt est d'être une meilleure entrée de gamme pour les personnes qui ne connaissent pas les jeux Pokémon depuis au moins les versions Or et Argent je dirais. C'est un jeu qui se veut à mon avis moins nerveux que les jeux Pokémon habituel du studio Game Freak.Non seulement cela, mais le fait de s'inspirer de Pokémon Go permet de montrer technologiquement ce qu'est capable de faire la Nintendo Switch : avec les Joy-Con vous êtes capable de simuler un lancé de Poké Ball. Parfait pour mettre en avant le jeu et la console à ces personnes sur mobile et ailleurs. Manque plus que la VR lol XD, mais ça je suis certain que c'est déjà en réflexion pour un jour dans le future.Il est là le point : un remake s'adresse plus à des personnes un minimum habitué au gameplay de la série principale de Pokémon. Là un jeu qui va convenir à des gens qui jouent à Pokémon Go. A ce stade le terme qui conviendrait le mieux c'est le terme de reboot, car on a ici une révision en ce qui concerne l'intérêt du jeu par les développeurs et Pokémon Company.Mais ce n'est pas un reboot, en tout cas pas tant que le prochain Pokémon en 2019 n'est pas sorti et qu'on puisse comparer les ventes, il est encore trop tôt pour le qualifier de reboot car on ne sait pas si à l'avenir on aura des suites à Let's Go à Johto/Hoenn voire si ça remplacera les RPG Pokémon "traditionnel".C'est un trailer de présentation, mais il y a suffisamment de séquences pour l'analyser.Déjà pour commencer on a 2 nouveaux héros garçon et fille, qui n'ont rien à avoir avec les personnages de Red et Leaf. Le héros je dois néanmoins avouer qu'il a des aires de la première version de Red, dont le design a donné celui de Sacha de l'anime.Le trailer ne met pas en avant de personnages en particuliers hormis le professeur Chen. Des personnages qui auraient dû être montré à mon sens et qui aurait donc fait le lien à Pokémon Jaune c'est le rival, le personnage qui commence l'aventure au coté du héros et qui prend Evoli. Dans les versions Rouge/Bleu/Jaune, c'est Blue le petit-fils de Chen, et ici il est absent. Et puis quid de la version Evoli, si Blue existe et est le rival il aurait Pikachu ?Ce trailer nous suggère donc une histoire différente des versions Rouge/Bleu/Jaune/RF/VF. Les gens qui veulent voir des éléments spécifiques de Pokémon Jaune, comme par exemple le trio Rocket Jessie/James/Miaouss ou encore Pikachu Surfer, à confirmer mais je crois qu'il faut faire une croix dessus, car rien n'a été montré et je pense que pour appuyer l'idée de remake ça aurait été en avant.GameXplain, dans la vidéo plus au dessus, a mis le doigt sur quelque chose que peu de personnes ont relevé : Il n'y a apriori plus de Piste Cyclable, les fameuses Route 16-17-18 reliant Céladopole à Parmanie, il s'agit désormais d'une simple route comme les autres et l'absence du vélo est quasiment confirmé à cause du mode coopération. Un remake aurait gardé cet élément du lore de l'univers. Un reboot, moins sûr. D'ailleurs on peut constater que les habitations de la ville de Parmanie ont un look japonais qui n'a jamais été vu dans les précédents jeux y compris les remakes de Or et argent sur DS. Et il n'yUn point qui va dans le sens du remake :Les descriptions du Pokédex, sont quant à elles directement reprises de la version Jaune, comme on le constate avec Férosinge, Ptitard et Psykokwak ce sont les mêmes. Les dresseurs devraient également être les mêmes que dans le remake Rouge-Feu et Vert-Feuille, comme on constate avec le nom du premier dresseur que les héros combattent sur le pont au nord d'Azuria, cependant les Pokémon affrontés seront différents puisque pour le premier dresseur du pont d'Azuria il dispose d'un Mimitoss ici, contre un Chenipan+Aspicot sur GB et Chrysacier+Coconfort sur GBA.Autre point à aborder : Le gameplay. Pas de combat contre les Pokémon sauvages, ces derniers disposent de "CP" comme dans Pokémon GO, mais on peut combattre les dresseurs comme à l'ancienne avec le système de niveaux et 4 attaques, mais comment tout cela marche ? Comment faire augmenter le niveau de son Pokémon en dehors des combats ? Et puis probablement comme dans Pokémon Go, où il faudra attraper plusieurs fois le même Pokémon, d'où le fait que les Pokémon sauvages sont clairement visiblement afin d'accélérer le processus.On a qu'un trailer et un tas de gens qui parlent de remake. Je pense qu'on a listé plusieurs éléments qui montrent que,, ce n'est pas un remake de Pokémon Jaune. Le terme qui conviendrait le mieux c'est le terme de.... Mais ce n'est pas un reboot car je pense que l'aspect stratégique tient à coeur Game Freak, c'est le coeur de la franchise Pokémon.Aussi, j'insiste bien sur "avec ce qu'on actuellement" car si je me fie pour une fois aux rumeurs, vraie et fausses, qui ont été relayées sur ce jeu finalement réel depuis avril dernier, une rumeur évoque Red et Blue présents dans le jeu comme PNJ donc potentiellement ce serait un opus qui se placerait entre Rouge-Feu / Vert-Feuille et Or Heart Gold / Argent Soul Silver dans le lore de Pokémon.