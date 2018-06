Une revue de presse particulière dédiée à l'époque où Vanessa Demouy rêvait d'incarner Lara Croft au cinéma. L'hebdomadaire VSD avait sorti en 1997 un hors série sur le phénomène Tomb Raider et son héroïne Lara Croft...



Pour ceux qui l'ignorent Vendredi Samedi Dimanche, c'est à dire VSD, hebdomadaire sur l'actualité politique, people et faits de société, s'est un jour dit "Tiens et si on faisait un hors-série jeux vidéo ?"



Un gars au fond qui jouait avec son Tamagotshi a répondu "ha ouais cool ! Moi j'aime bien les jeux vidéo ! J'aime bien aussi les jolies filles, faut aussi en mettre hein les gars ?"



Comme c'était l'actionnaire principal, toute la rédaction s'est mise au travail mais comme ils étaient plus forts en Jacques Chirac et en Alain Delon, ils ont demandé à des vrais journalistes de jeux vidéo de les aider.



Ainsi de belles plumes de Tilt et consorts sont venus prêter mains fortes : Jean-Michel Maman, Matthieu Brisou, Jacques Harborn, Laurent Defrance, etc... Et les coquins ont fait de très beaux sujets : la saga Mario Bros, la saga Lara Croft, Thierry Lhermitte et Flight Simulator, Paulo Coelho et Pilgrim, Bernard Werber et les Fourmis, David Ginola et FIFA 98, David Perry et son arrogant succès, etc.



Bref un très beau hors-série comme on en fait plus dont le point d'orgue est la mise en scène de Vanessa Demouy en Lara Croft, histoire de l'aider à décrocher le rôle pour une éventuelle adaptation au cinéma...





Gunhed TV - https://youtu.be/PX2Ts6PLEus