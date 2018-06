Voici une Hypothèse autour du jeu Final Fantasy VII Remake :Walmart avait listé le jeu sur Xbox one, laissant supposé une annonce lors du prochain E3 :De nombreuses enseignes ont bien cette version dans leur catalogue, comme Gamestop Irelande par exemple :Ça serait un énorme coup de communication, vu que malgré de nombreux jeux listés ont été officialisés, Square-Enix a maintenu le silence autour de cette version...Source : https://www.gamestop.ie/Xbox%20One/Games/52673/final-fantasy-7-remake

posted the 06/01/2018 at 06:34 PM by link49