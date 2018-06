... un excellent jeu !Le gameplay est très complet, les matchs sont très intensif, les personnages sont tous différents dans leur gameplay (enfin pour les perso disponible dans la demo...).Le jeu est très beau graphiquement et coloré...Bref, tout ça pour dire que le jeu est excellent et qu'il sera surement le meilleur Mario Tennis et fera parti des meilleurs jeu de sport de Mario, je pense l'acheterDonnez vos avis dans les commentaire