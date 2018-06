En ce qui concerne ce que nous verrons à l'E3, ce sera peut-être une bande-annonce révélant que Brainiac a attaqué Metropolis (ce qui semble familier à certaines de ses tactiques d'Injustice 2) avec Superman étant affaibli de la bataille.Le gameplay montrera à la fois le vol et le combat, puisque Superman sera capable de planer dans les airs et d'affronter à la fois des ennemis terrestres et aériens...http://comicbook.com/gaming/2018/05/31/rocksteady-superman-game-e3-2018-game-informer/