Ralala... State of decay 2...



Je me souviens encore de la surprise lorsque j'avais joué au 1. Je ne connaissais pas le jeu, je l'avais pris en promo au hasard sur steam, et 80h plus tard ca reste une de mes meilleures surprises du jeu vidéo.



Et puis le 2 promettait au moins la même chose.



Malgré ses défauts, il se dégage de ce jeu quelque chose d'unique dans le monde du jeu vidéo, ce devoir de maintenir une communauté en vie, chaque individu en vie, de gérer les ressources, de gérer une IA qui passe son temps à bouffer, à prendre des médocs, à se plaindre...

Et puis tu passes ton temps à te balader en voiture, à gérer ton inventaire rikiki, à foutre des sacs de provisions dans le coffre de la voiture...

Et tu passes ton temps à faire des allers et retours jusqu'à ta base.

Et tu crées des avants postes pour stocker des objets, mais tu peux pas stocker tes sacs dans les avant postes.

Alors tu repasses ton temps à faire des allers et retours jusqu'à ta base.



Alors tu te demandes pourquoi tu essaies de maintenir en vie une communauté qui passe son temps à te casser les couilles, à passer ton temps à chercher de la bouffe pour une communauté qui va se jeter sur la nourriture comme si on était en pleine thanksgiving sans pouvoir s'arreter de bouffer comme un goret.



Et puis tu restes quand même parce que la musique est ultra cool, elle représente bien cette univers post apo avec des zombies, parce que défoncer des zombies c'est cool malgré le systeme de corps à corps un peu bancal et ce systeme de visée très très bizarre.



Parce que l'ambiance est là tout simplement.



Au final state of decay 2, c'est un gros dlc avec comme nouveautés la peste sanglante, quelques rajouts d'interfaces et de fonctions dans la base. Voilà voilà.

30e pour ca.



Et puis au bout de 15h, t'en as deja marre contrairement au 1, parce que les gars de la communauté arretent pas de se taper dans la base ce qui fait baisser le moral des troupes, parce que la peste sanglante c'est un gros tas de glaire rouge dans un batiment qui fait pop aléatoirement des zombies jusqu'à ce que tu le détruises. Parce que faire du bruit avec lootant c'est faire poper des zombies qui n'était pas là y'a 2 sec. Parce que d'un coup t'as du gaz dans ta voiture (ce gaz que les zombies verts qui boivent trop de bières ont en eux) alors que y'avait aucun zombie dans les environs. Parce que le zombie est en face de toi, mais parce que tu tapes en même temps que lui, bah personne ne se touche (et il arrive même que le zombie arrete de taper et reste comme un con devant toi, parce que je suppose que le script devait te toucher, et comme il t'a pas toucher bah t'existe plus pour lui). Parce que le jeu a encore plus de ressources qu'avant, mais le perso ne peux pas porter de sac plus gros. Que ta bagnole ne stocke des sacs que dans le coffre, alors que tu pourrais en foutre sur les sièges arriere, ou même coté passager (et que la place serait indisponible si tu as un coequipier ou d'autres joueurs sur ses sièges). Bref je pourrais en faire des listes de bug qui font chier.



Mais je l'aime quand même ce jeu. Mais je vais pas y retoucher pour le moment. Parce que ce jeu là, à 30e, est en train de violer tout le bien que je pensais du 1, malgré les bugs qu'il avait lui aussi.



Parce que les développeurs se foutent bien de la gueule du monde pour nous pondre cette merde en 4 ans, alors que ce sont les mêmes bruitages de merde de voitures-tondeuses de mes couilles, parce que ce sont les mêmes animations de 2010 (à 3 détails près), parce que l'intérieur des maisons est identiques, parce que les nouvelles map sont un échec de level design (quand tu dois prendre forcément des routes pour te balader, là où dans le 1 tu pouvais de temps en temps couper par les champs, ca l'a fout mal notre impression de liberté), quand ton personnage fait des sauts ridicules, quand il s'accroche jamais aux rochers pour essayer de passer par dessus la montagne, mais qu'il passe son temps à escalader les escaliers, les murs les voitures, tout ca parce que courir te fait escalader automatiquement les choses qui sont sur ta route...



Non franchement je comprends pas ce qu'il s'est passé dans le studio. IL S'EST FORCEMENT PASSE QUELQUE CHOSE POUR PONDRE UN JEU PAREIL.

Parce que le mode multi devait etre un add on du 1, mais quelque chose a fait que ca ne s'est pas fait. Et puis le jeu sort du placard avec un mode multi. Et ca justifie de foutre un 2 devant ? NON.



Parce que comme far cry 5, si seulement l'hote enregistre la progression, ca n'a aucun putain d'interet. Suffit de voir que plus aucun streamer ne joue à ce jeu. 1 semaine après sa sortie. Bordel de merde vous reflechissez avec de programmer un jeu???

Quel putain d'interet j'ai d'aller aider un ami ( meme pas un joueur lambda, non, faut qu'il soit dans ma listes d'amis pour que je rejoigne sa partie... On dirait un mauvais délire à la sauce wii, où il faut se donner ses codes amis pour pouvoir jouer ensemble...bordel.) tout ca pour l'aider à avancer sa partie? à faire du loot? si c'est pour looter, autant que je reste sur ma partie non? pour buter des zombies en team? C'est un jeu de survie, pas un jeu de tir. Va sur COD mode zombies, tu verras c'est bien plus fun.



Non mais c'est bon, j'ai trouvé ma réponse, elle est plus haut: ce jeu était dans le placard pendant des années, et microsoft, tellement il est en dèche d'exclus, il a demandé au studio de ressortir la version multi de SOD, de le porter sur unreal engine 4, de foutre quelques nouveautés histoire de , et de le sortir.

Putain ca sent tellement la douille comme ca. Le jeu aurait pu etre beau avec l'UE4, mais en fait c'est juste de l'upscale graphique du 1. Mêmes modèles de zombies, mêmes putain de tronches dégueu des humains, mêmes dialogues, mêmes musiques, mêmes décors intérieurs, mêmes aplats dégueu sur l'open world, mêmes bruitages de tondeuses alors que tu conduis un coupé sport...



Tu la sens ma déception???



Putain j'ai envie de chialer.



Pourtant y'a tellement de bonnes idées, la survie, la gestion de base, le coté rpg des compétences des persos, l'ambiance de fin du monde, les zombies spéciaux qui arrivent à te faire craindre pour la mort de ton perso, la mort définitive de ton perso , la haine de crever à cause de ce PUTAIN de bug, ah non pardon, parce que je suis une merde et que j'avais plus d'endurance.



Bon allez à la prochaine maj, au prochain contenu, au prochain débuggage, bref en attendant que le jeu sorte de sa phase de pré alpha.



'tain y'a même pas de semblant de scénario comme dans le 1 pour te donner un peu envie...



Note state of decay: 8/10

Note state of decay 2: 8/10 (dans mes rêves)

Note state of decay 2: 3/10 (en tant que journaliste à gamekult)

Note state of decay 2: 5/10 (à ce stade, c'est nippon ni mauvais ahahah)



Future note de state of decay 2 quand y'aura un petit scénario et pas de multiples bugs qui rend l'expérience presque injouable : 7/10



(La note ca sert à rien, mais y'en a plein à prendre, vous avez le choix)



P.S: Avec un plein, j'arrive à faire 800 km IRL. Dans le jeu tu fais 4 km et t'as plus d'essence dans ta caisse. PU*** de CONNE*** de BIIPPP D'ENC*** de MARDE