Voici une Information autour du jeu Ys VIII : Lacrimosa of Dana :NIS America diffuse une nouvelle vidéo pour promouvoir la version Nintendo Switch :Pour rappel, celle-ci sortira le 29 juin...Source : https://nintendoeverything.com/ys-viii-switch-gameplay-trailer/

posted the 06/01/2018 at 04:30 PM by link49