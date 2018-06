Fortnite n'est pas le seul jeu à avoir sa venue sur Nintendo Switch fuitée ces dernières heures, un tout nouveau jeu par Ubisoft a également fait l'objet d'une évaluation en Corée du Sud :La classification ne précise rien de plus qu'il s'agit d'un jeu de pêche avec des missions. Et je vois déjà venir la blague sur Nintendo Labo et sa canne à pêche...