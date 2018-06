La promo' d'vient de débuter ! Ainsi, nous découvrons la première affiche du film nous montrant Panomarix en train de regarder avec une étrange attention sa fameuse potion. Astérix et Obélix peuvent être aperçus dans le reflet du breuvage.Nous avons en outre le casting du film, dévoilant notamment qui va s'occuper de donner une voix à Astérix à partir de maintenant :- Christian Clavier : Astérix.- Daniel Mesguich : Sulfurix.- Alex Lutz : Teleferix.- Alexandre Astier : Oursenplus.- Elie Semoun : Cubitus.- Guillaume Briat : Obélix.- Bernard Alane : Panoramix.- Gerard Hernandez : Atmosferix.- François Morel : Ordralfabetix.- Lionnel Astier : Cetautomatix.- Florence Foresti : Bonemine.Eh oui, plus depour Astérix mais c'est compréhensible, l'acteur légendaire ayant bientôt 91 ans. Le choix deest étonnant, malgré qu'il ait incarné Astérix dans les deux premiers films en prises de vue réelles mais perso', j'attends de voir le résultat, ayant confiance enet

posted the 06/01/2018 at 01:43 PM by sebalt